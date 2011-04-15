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15/08/2017
11:01

Китайские компании рассматривают возможность покупки альянса Fiat-Chrysler

Китайские автогиганты рассматривают возможность покупки альянса Fiat-Chrysler. Как сообщает Automotive News, в числе потенциальных покупателей компании FCA значатся автопроизводители Dongfeng Motor, Great Wall, Geely и GAC.

В настоящее время руководство Fiat-Chrysler ожидает наиболее выгодное предложение.

Информацию о том, что концерны уже приступили к переговорам, подтверждают и свидетели. По их словам, в штаб-квартире FCA в последнее время часто появляются представители китайских компаний. В то же время делегация от концерна FCA не так давно посетила Китай с целью встретиться с руководством Great Wall.

Впрочем, компания FCA уже достаточно давно готовится к реорганизации. Так, в 2015 году итало-американский производитель инициировал слияние c General Motors. По мнению главы FCA, этот союз поспособствовал бы сокращению расходов обеих компаний на 40-50%. Однако сделка так и не состоялась, напоминает "Автовзгляд". Позже, комментируя эту ситуацию, президент концерна GM Дэн Амманн отметил, что в настоящее время он не видит необходимости в слиянии с какой бы то ни было автомобильной компанией.



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