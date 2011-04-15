Чистая прибыль Газпрома в первом полугодии по РСБУ сократилась в 11.2 раза до 17.376 млрд руб.

Чистая прибыль Газпрома в первом полугодии 2017 года по РСБУ сократилась в 11.2 раза до 17.376 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчете компании.



Выручка выросла на 5.8% до 2.089 трлн руб., выручка от продажи газа - на 5.5% до 1.43 трлн руб.



Валовая прибыль сократилась на 2.8% до 852,3 млрд руб. Прибыль от продаж компании уменьшилась на 13.1% до 191.8 млрд руб.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.





"AK&M" от 15.08.2017