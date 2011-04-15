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15/08/2017
11:42

Ситуация на валютном рынке остается стабильной, полагает ЦБ

Ситуация на финансовых рынках в июле оставалась достаточно стабильной. Ставки на рынке межбанковского кредитования формировались вблизи ключевой ставки Банка России, небольшое ослабление рубля было вызвано преимущественно временными факторами, при этом иностранные инвесторы увеличили вложения в российские ценные бумаги. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на комментарий "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Ослабление рубля было связано с конвертацией нерезидентами дивидендов, полученных от российских компаний, и малыми объемами продаж валюты экспортерами. Вместе с тем, несмотря на расширение внешних санкций, возросли вложения иностранных инвесторов в российские акции и облигации.

Участники рынка несколько повысили свои ожидания относительно будущих процентных ставок и инфляции на фоне ее повышения в июне, ослабления рубля и ужесточения внешних санкций.


"AK&M" от 15.08.2017
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