Ситуация на валютном рынке остается стабильной, полагает ЦБ

Ситуация на финансовых рынках в июле оставалась достаточно стабильной. Ставки на рынке межбанковского кредитования формировались вблизи ключевой ставки Банка России, небольшое ослабление рубля было вызвано преимущественно временными факторами, при этом иностранные инвесторы увеличили вложения в российские ценные бумаги. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на комментарий "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".



Ослабление рубля было связано с конвертацией нерезидентами дивидендов, полученных от российских компаний, и малыми объемами продаж валюты экспортерами. Вместе с тем, несмотря на расширение внешних санкций, возросли вложения иностранных инвесторов в российские акции и облигации.



Участники рынка несколько повысили свои ожидания относительно будущих процентных ставок и инфляции на фоне ее повышения в июне, ослабления рубля и ужесточения внешних санкций.





"AK&M" от 15.08.2017