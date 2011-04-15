Программа помощи ипотечным заемщикам начнет работать с 22 августа 2017 года. Об этом говорится в сообщении АИЖК.



Ранее председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении госпрограммы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В программе смогут принять участие ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте. Постановление вступает в силу с 22 августа 2017 года, по истечении 7 дней со дня его официального опубликования.



Программа помощи ипотечным заемщикам была утверждена Правительством 20 апреля 2015 года. За время реализации она позволила сохранить единственное жилье почти 19 тыс. ипотечных заемщиков - наиболее социально незащищенных категорий граждан, подчеркивает АИЖК.



Тем не менее, у отдельных заемщиков сохраняются сложности с погашением ипотечных кредитов. Для оказания поддержки таким гражданам из резервного фонда Правительства выделены дополнительные денежные средства в размере 2 млрд руб., а также утверждены новые условия программы, учитывающие текущую ситуацию на рынке.



Принять участие в программе смогут заемщики, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Залоговое жилье должно быть единственным жильем семьи залогодателя. При этом допускается наличие совокупной доли членов его семьи в праве собственности не более чем на 1 иное жилое помещение в размере не более 50% в период с 30 апреля 2015 года (дата вступления в силу первоначальной редакции программы) по дату подачи заемщиком заявки на участие. Для подтверждения наличия прав на иные жилые помещения не требуется предоставление заемщиком сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Получение таких сведений будет осуществляться АИЖК самостоятельно.



В целях повышения адресности оказываемой поддержки создается специальная межведомственная комиссия. Комиссия будет вправе принимать решения об оказании поддержки гражданам, формально не соответствующим отдельным условиям программы (не более двух из таких условий), но остро нуждающимся в ней. Состав комиссии и порядок ее работы определит Минстрой России.



Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1.5 млн руб. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях объем помощи от государства может быть увеличен, но не более чем два раза.



АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



Чистая прибыль АИЖК по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась на 16.2% до 6.7 млрд руб. Рентабельность собственных средств за первое полугодие (в годовом выражении) достигла 9.5% по сравнению с 8.5% за аналогичный период прошлого года. Портфель ипотечных активов по состоянию на 30 июня 2017 года составил 316.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 16.4%.



"AK&M" от 15.08.2017