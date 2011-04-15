Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю уменьшилось на 1% до 788.417 тыс.

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 2 по 9 августа, уменьшилась на 1% до 788.417 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю снижение численности безработных произошло в 80 регионах. Наибольшее уменьшение показателя наблюдалось в республиках Хакасия, Тыва, Крым, Дагестан, Чувашской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком, Чукотском автономных округах, Краснодарском, Забайкальском краях, Тульской и Орловской областях.



Незначительный (менее 1%) рост количества безработных отмечен в республиках Алтай, Саха (Якутия) и Московской области.



По состоянию на 9 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 137.489 тыс.





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