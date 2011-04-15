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15/08/2017
14:12

Экспортная пошлина на нефть с 1 сентября повысится на $9.7 до $84.1 за тонну

Экспортная пошлина на нефть с 1 сентября 20017 года повысится на $9.7 до $84.1 за тонну. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Пошлина на высоковязкую нефть увеличится до $12.9 с $11.2.
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $25.2 за тонну, на темные - $ 84.1.

Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $25.2, прямогонного (нафта) - до $46.2 с $40.9 за тонну.



"AK&M" от 15.08.2017
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