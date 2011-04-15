Чистая прибыль СИБУРа по МСФО в I полугодии увеличилась на 4% до 65.8 млрд руб.

Чистая прибыль СИБУРа по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась на 4% до 65.8 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Выручка за вычетом НДС и экспортных пошлин выросла на 8.1% до 211.944 млрд руб. Наибольший вклад в общий рост внес сегмент пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов - выручка сегмента увеличилась на 14.4% до 76.2 млрд руб. в основном за счет благоприятной рыночной конъюнктуры для эластомеров в первой половине 2017 года.



Показатель EBITDA вырос на 15% до 75.157 млрд руб. благодаря росту данного показателя на 43,9% в топливно-сырьевом сегменте, компенсировавшему снижение показателя в сегменте олефинов и полиолефинов на 5.8%.



ПАО "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. СИБУР выпускает продукты на 23-х производственных площадках, клиентский портфель компании включает более 1.4 тыс. крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе, химической и других отраслях примерно в 75-ти странах мира. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.



Чистая прибыль СИБУРа в 2016 году по МСФО выросла в 17.4 раза и составила 113 млрд руб. с 6.5 млрд руб. Выручка компании выросла по сравнению с 2015 годом на 8.4% и составила 411.8 млрд руб. благодаря росту показателя во всех сегментах бизнеса. Скорректированный показатель EBITDA4 вырос на 5.3% и составил 149.2 млрд руб. Выручка СИБУРа в I квартале 2017 года выросла на 5.8% до 107.3 млрд руб.





"AK&M" от 15.08.2017