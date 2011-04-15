ЛУКОЙЛ в I полугодии увеличил добычу углеводородов на 1.5% до 2.217 млн баррелей в сутки

Среднесуточная добыча углеводородов группой "ЛУКОЙЛ" в I полугодии 2017 года без учета проекта Западная Курна-2 выросла на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 2.217 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



Во II квартале 2017 года среднесуточная добыча составила 2.222 тыс. млн баррелей в сутки, увеличившись на 0.4% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Рост добычи связан с развитием газовых проектов.



Переработка нефтяного сырья на НПЗ Группы "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2017 года достигла 32.6 млн т, что на 1.1% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2016 году снизилась на 29% по сравнению с 2015 годом и составила 206.8 млрд руб. Выручка сократилась на 9% до 5.227 трлн руб., показатель EBITDA - на 11% до 731 млрд руб. Капитальные затраты составили 511.5 млрд руб. (-15.8%), свободный денежный поток достиг 255.1 млрд руб. (+2.7%).



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 15.08.2017