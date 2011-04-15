Чистая прибыль Норникеля в I полугодии по МСФО упала на 30% до $915 млн

Чистая прибыль Норникеля в I полугодии 2017 года по МСФО упала на 30% до $915 млн с $1.304 млрд. Об этом говорится в сообщении Норникеля.



Консолидированная выручка увеличилась на 11% до $4.2 млрд, главным образом, за счет роста цен на корзину металлов. Показатель EBITDA сократился на 3% до $1.7 млрд в основном за счет совокупного эффекта укрепления курса рубля и единовременного увеличения социальных расходов группы. Рентабельность EBITDA составила 41%.



Объем капитальных вложений практически не изменился, составив $0.7 млрд. При этом компания сохраняет прогноз по капитальным затратам на весь 2017 год на уровне $2 млрд.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО в 2016 году выросла на 47% до $2.8 млрд. Выручка сократилась на 3% и составила $8.3 млрд. EBITDA компании составила $3.9 млрд, что на 9% меньше аналогичного показателя за 2015 год.





"AK&M" от 15.08.2017