Вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве. Полеты будут продолжаться, благодаря кредиту немецкого правительства, сообщает Deutsche Welle.



Авиакомпания Air Berlin уже несколько лет пытается решить свои финансовые проблемы, сокращая штаты сотрудников и самолетный парк. В сентябре 2016 года Lufthansa договорилась с Air Berlin о лизинге 38 самолетов A319 и A320. Лайнеры взяли в аренду вместе с экипажами "на принятых на рынке условиях" на 6 лет с возможностью продления.



По итогам 2016 года убытки Air Berlin составили 780 млн евро. В последние месяцы участились случаи отмены рейсов и опозданий. Между тем в руководстве авиакомпании уверяют, что процедура банкротства не окажет влияния на ее работу в ближайшей перспективе. Полеты будут продолжаться, благодаря кредиту правительства ФРГ в размере 150 млн евро.



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