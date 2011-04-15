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15/08/2017
16:01

Объём промпроизводства в России в январе-июле вырос на 1.9%

Объём промышленного производства в России в июле 2017 года вырос на 1.1% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 2.5%. В январе-июле 2017 года промпроизводство увеличилось на 1.9%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых в июле в годовом исчислении увеличился на 4%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 2.6%, в январе-июле - на 3.2%.

В обрабатывающей промышленности производство в июле сократилось на 0.8% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 5.5%, за январь-июль выросло на 1%.


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