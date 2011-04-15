Дайджест газеты "Ведомости" от 16 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 августа 2017 года.







"АЛЬФА-КАПИТАЛ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



"Альфа капитал" предупредил клиентов о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. ЦБ предупредил "Альфу", что придет к ней с проверкой



"Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков - "ФК Открытие", "Бина", Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие", - говорится в письме, которое недавно разослал своим клиентам "Альфа капитал". Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, "которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью", уточняет "Альфа капитал". Эти четыре банка входят в топ-15. Управляющая компания указывает, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков.



"Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции. Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции", - говорится в ответе ЦБ за запрос "Ведомостей".





ПОТЕРЯННЫЙ РОСТ



Преодолеть кризисный провал российской экономике будет непросто - аналитики ухудшили прогнозы после 2018 г.



Российская экономика не выйдет даже на 2%-ные темпы роста до 2023 г. включительно - таков консенсус-прогноз российских и зарубежных аналитиков, опрошенных в начале августа Центром развития НИУ ВШЭ.



Достигнув дна в прошлом году, российская экономика после рекордной за 20 лет рецессии перешла к росту, который ускорялся на протяжении трех кварталов и во II квартале 2017 г., по предварительной оценке Росстата, достиг 2,5% в годовом выражении.



Если экономика будет расти такими же темпами, то за год ВВП увеличится на 1,9%, прогнозируют эксперты Центра развития. Опрошенные ими аналитики более сдержанны в оценках.





ДЕШЕВЫЙ ДОЛЛАР СТАНЕТ ЛЕКАРСТВОМ



Импорт фармацевтических субстанций в первом полугодии 2017 г. резко вырос, подсчитала DSM Group. Причина - в снижении курса доллара и росте местного производства



За шесть месяцев 2017 г. фармацевты ввезли 6500 т субстанций на 28,8 млрд руб. В тоннах это на 16% больше, чем за I квартал 2016 г., в деньгах - почти на 26%, подсчитали аналитики DSM Group.



Компании могли увеличить ввоз субстанций, воспользовавшись падением доллара : средний курс января - июня 2017 г. - 57,99 руб. - на 17% ниже, чем в тот же период 2016 г. В долларах ввоз субстанций вырос на 53% и достиг $498,5 млн.



Вторая причина - рост локального производства, в том числе на мощностях зарубежных компаний.





ДЕФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ ТОЛЬКО ПОКАЗАЛСЯ



Чтобы успокоить нервозность на денежном рынке, ЦБ впервые за шесть лет выпустил облигации. Дефицита ликвидности на самом деле нет, уверены эксперты



Судя по формальным признакам, наступил дефицит ликвидности, пишут аналитики Райффайзенбанка, а причина - неуверенность банков в долгосрочных позициях.



Подробнее об аргументации аналитиков банка читайте в "Ведомостях".

Системной проблемы нет, убеждена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, есть проблемы отдельных игроков, иначе межбанковские ставки пошли бы вверх, а они опустились, да и ЦБ вряд ли стал бы выпускать КОБР в условиях структурного дефицита. "ЦБ явно беспокоится, как изъять избыток ликвидности, а не как влить ее в систему", - уверена Орлова. Ощущение, что вернулся структурный дефицит, было вызвано несколькими крупными банками, которые стали больше рефинансироваться в ЦБ, считает она.





METRO С ЧУЖИМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ



Российские магазины Metro Cash & Carry прекратят продажу техники и электроники: вместо этого в них откроются магазины Mеdia Markt



Media Markt в октябре 2017 г. откроются во всех магазинах Metro Cash & Carry в России, соглашение о предоставлении площади в 88 торговых центрах Metro было подписано вчера, сообщили представители компаний. Проект не предполагает создания совместного предприятия.



Пилотный проект начался два года назад, сейчас Media Markt работает в четырех центрах Metro в Москве, Екатеринбурге, Архангельске и Белгороде. Продажи в них оказались вдвое выше, чем в других магазинах.



До середины 2017 г. обе компании входили в одну группу Metro; группа разделила бизнесы, и сейчас мелкооптовые центры Metro развивает Metro Wholesale & Food Specialist Group, а магазины техники и электроники - Ceconomy.



Фактически Media Markt удвоит сеть магазинов в России.



НОВЫЕ ДРУЗЬЯ "ГАЗПРОМА"



Германия, Турция и Австрия помогают "Газпрому" ставить рекорды по экспорту газа. На троих они увеличили закупки российского газа в первом полугодии на 21%



Экспортные рекорды "Газпрома" обеспечены в первую очередь ростом спроса на российский газ в Турции, Германии и Австрии, следует из отчета компании по РСБУ за II квартал. Три страны за первую половину 2017 г. импортировали из России на 21% газа больше (44,5 млрд куб. м). Среди крупнейших европейских потребителей импорт газа снизили только Италия (видимо, временно из-за ремонта трубопровода) и Великобритания. Всего за январь - июнь 2017 г. поставки газа на экспорт выросли на 11,5% до 112 млрд куб. м.



Лидером по темпам роста спроса на газ в Западной Европе стала Австрия, увеличившая импорт из России на 77,73% до 3,75 млрд куб. м. Почему растут поставки, читайте в "Ведомостях".





ПОЛОВИНА ИЗ 40 000 ТЕЛЕФОННЫХ БУДОК ИСЧЕЗНЕТ С УЛИЦ БРИТАНСКИХ ГОРОДОВ





Такое заявление сделал оператор British Telecom, обслуживающий таксофоны в стране, передает FT. Английские таксофоны обрабатывают около 33 000 звонков в день. Однако более половины из них убыточны, объяснила компания, а около трети не обрабатывают ни одного телефонного звонка в месяц. Таксофоны останутся только в прибыльных местах. В России сейчас 148 000 таксофонов, их обслуживает госоператор "Ростелеком". В ближайшее время компания не собирается сокращать их число, говорит представитель. Но в то же время новых таксофонов оператор устанавливать не будет.





ИДУТ ПО ГОЛОВАМ



Каждый второй сотрудник поколения Y готов портить отношения с коллегами ради карьеры



Каждый второй сотрудник поколения Y (родившиеся после 1981 г.) готов ради продвижения по службе пожертвовать отношениями с коллегами, пойти по головам, выяснили исследователи аналитического центра компании "Альфастрахование". 43% опрошенных сотрудников 31-40 лет сказали, что не против делать карьеру с помощью интриг, но только если продвижение по службе заметно улучшит качество жизни. Лишь треть людей старше 40 лет готовы поступать так. В другом исследовании, компании LinkedIn, содержатся похожие выводы: 68% молодых сотрудников ради повышения готовы испортить отношения с коллегой, с которым отлично общаются и даже дружат.





КУКЛА НА 35 МИЛЛИОНОВ



В американском прокате лидирует картина "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" об ужасной мертвой девочке





Фильм о страшной кукле, через которую в наш мир проникает демон, заработал за уикенд $35 млн. И это приличный результат, особенно с учетом того, что бюджет картины составил всего $15 млн. Однако в цикле хорроров, основанных на воспоминаниях известных в США демонологов супругов Уоррен, это пока что наименее успешный фильм: "Заклятие", в котором на экране впервые мелькнула кукла, в первый уикенд собрало $41,9 млн, "Заклятие-2" - $40,4 млн, а первое "Проклятие Аннабель" - $37,1 млн.Остальным фильмам, вышедшим в конце недели, повезло меньше - вообще, лето не радует продюсеров и прокатчиков.





"МЕНЯ НИКОГДА НЕ ДОГОНЯТ"



Как Усейн Болт из сельского паренька стал звездой мирового масштаба



30-летний Болт совершил последний забег в Лондоне. После своего ухода он оставляет вакуум. Болт сделал для спринта то же, что Мохаммед Али для бокса - вывел из комы и придал ему сексуальности



Олимпиадах подряд, 11-кратный чемпион мира и бегун, установивший восемь мировых рекордов.



Казалось бы, Болт лишил спринт интриги. Если бы не он, весь мир следил бы, как за право называться самым быстрым человеком на Земле соревнуются Асафа Пауэлл и Тайсон Гей, пишет The Guardian. Но дело не в победах. "Фанаты обожали меня, потому что я все время дурачился и заводил их - ни один другой атлет так себя не вел", - писал Болт в автобиографии. Он делал из своих выступлений шоу. На Олимпийских играх в Китае, где Болт заработал первое золото Игр, он метров за 10 до финиша победно ударил себя в грудь, а после черты и вовсе пустился в пляс на потеху толпе.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.08.2017