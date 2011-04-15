Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 августа 2017 года





РЕФОРМА ОКАЗАЛАСЬ КАССОВОЙ

ОПЕРАТОРЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ СТАНОВЯТСЯ БЕЗУБЫТОЧНЫМИ



Операторы фискальных данных оправдывают надежды инвесторов на перспективность этого бизнеса. Как выяснил "Ъ", среди 12 лицензированных операторов как минимум три компании стали операционно безубыточными. Первый этап подключений завершается, но участники ждут в 2018 году перетока клиентов между операторами. В целом же рынок окончательно сформируется к 2019 году и его объем может составить около 9 млрд руб.





"КАК ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС СЛОМАЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ, САНКЦИИ ПОТЕРЯЮТ СМЫСЛ"



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МИНЭКОНОМИКИ СЕРГЕЙ НАЗАРОВ О РАЗВИТИЯ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ





Замминистра экономического развития Сергей Назаров в интервью специальному корреспонденту "Ъ" Ивану Сафронову объяснил, почему реализация федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя сталкивается со сложностями. По словам замминистра, в этом году 60 млрд руб., выделенные полуострову, будут освоены полностью, а дирекция по реализации ФЦП, которую критиковали Счетная палата и местные власти, продолжит работу еще как минимум год.





ЧЕКИСТ ПОГОРЕЛ НА СОЛЯРКЕ

НАЧАЛЬНИК АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ НЕ СЕЛ ЗА РАСТРАТУ



Как стало известно "Ъ", за особо крупную растрату дизельного топлива был приговорен к условному сроку и крупному денежному штрафу экс-начальник автотранспортной службы ХОЗУ ФСБ РФ Владимир Барсуков. Чекист-хозяйственник, как было установлено судами, выдал коммерсантам ведомственные топливные карты, позволив им таким образом заправлять свои грузовики предназначенной для оперативных нужд соляркой. За полтора года "спецобслуживания" клиенты Барсукова истратили в общей сложности более 160 тыс. л - железнодорожную цистерну - ведомственной солярки.





ШАХМАТИСТОВ ВЫСТАВИЛИ НА КЛИК

ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНСКОГО ЦИКЛА ПРОДАЕТ СПОНСОРСТВО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



Компания World Chess by Agon Limited, занимающаяся организацией состязаний в рамках чемпионского цикла в шахматах, выступила инициаторам новшества в области спортивного маркетинга. Она открыла "онлайн-магазин", в котором можно "в один клик" за $20 тыс. приобрести статус спонсора известного гроссмейстера. В World Chess пока не готовы дать прогноз по поводу того, какую сумму собираются получить благодаря "магазину", подчеркивая, что речь идет скорее о "стратегическом решении, доказывающем: шахматисты тоже могут быть объектами спонсорства".





ФИНПРОМБАНК ВСПОМНИЛ О ДОЛГЕ

АНДРЕЮ ВДОВИНУ ГРОЗИТ ЛИЧНОЕ БАНКРОТСТВО



Совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и один из бывших собственников "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин может быть признан банкротом. Заявление в суд о признании его финансово несостоятельным подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - конкурсный управляющий рухнувшего Финпромбанка. По кредиту ему, по данным агентства, бизнесмен задолжал $11 млн. Впрочем, сам господин Вдовин наличие долга отрицает.





ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ СВЕРНУЛИ ЗА РУБЕЖ

ПАССАЖИРЫ ОАО РЖД СТРЕМЯТСЯ В ФИНЛЯНДИЮ



Железнодорожные пассажирские перевозки за границу растут все быстрее. В январе-июле они увеличились на 13,3%, тогда как в целом за 2016 год - на 8,5%. На этот раз основным драйвером стало самое массовое направление Петербург-Хельсинки, его доля в общем пассажиропотоке достигла почти 70%. В ОАО РЖД называют среди причин "привыкание россиян к текущему курсу евро" и маркетинговые акции, а аналитики - оживление в целом финского направления и многочасовые автомобильные пробки на границе.









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"AK&M" от 16.08.2017