Повтор! Объём промпроизводства в России в январе-июле вырос на 1.9%

Объём промышленного производства в России в июле 2017 года вырос на 1.1% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 2.5%. В январе-июле 2017 года промпроизводство увеличилось на 1.9%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в июле в годовом исчислении увеличился на 4%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 2.6%, в январе-июле - на 3.2%.



В обрабатывающей промышленности производство в июле сократилось на 0.8% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 5.5%, за январь-июль выросло на 1%.





"AK&M" от 15.08.2017