Норникель увеличил долю в уставном капитале Красноярского речного порта до 93.74% с 68%

ПАО ГМК "Норильский никель" 1 августа увеличило свою долю в уставном капитале ОАО "Красноярский речной порт" (КРП) до 93.74% с 68%. Об этом говорится в сообщении порта.



Норникель владеет указанным пакетом акций КРП косвенно, через подконтрольные компании АО "Енисейское речное пароходство", Norilsk Nickel International (Cyprus) Limited и Norilsk Nickel (Cyprus) Limited.



ОАО "Красноярский речной порт" (КРП, ИНН 2461007121) - дочерняя компания ОАО "Енисейское речное пароходство". Основная функция предприятия в структуре холдинга - обработка грузопотоков в бассейне Среднего Енисея.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КРП за 2016 год увеличилась в 19.93 раза до 101.007 млн руб. с 5.067 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 21.65% до 631.476 млн руб. с 519.108 млн руб., прибыль от продаж - в 3.89 раза до 49.448 млн руб. с 12.713 млн руб., прибыль до налогообложения - в 13.41 раза до 129.351 млн руб. с 9.646 млн руб.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля в I полугодии 2017 года по МСФО упала на 30% до $915 млн с $1.304 млрд. Консолидированная выручка увеличилась на 11% до $4.2 млрд, главным образом, за счет роста цен на корзину металлов. Показатель EBITDA сократился на 3% до $1.7 млрд, рентабельность EBITDA составила 41%.







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