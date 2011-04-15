Google приобрел стартап для диагностики здоровья через смартфон

Американская корпорация Google приобрела стартап Senosis, диагностирующий здоровье человека через приложения в смартфоне. Об этом сообщает издание GeekWire.



Сумма сделки не раскрывается.

Купленный Google стартап Senosis занимается выпуском приложений, измеряющих уровень гемоглобина, задействовав камеру мобильного устройства, а также отслеживающих проблемы с лёгкими посредством микрофона. Программы позволяют вовремя диагностировать такие заболевания, как анемия, эритроцитоз, порок сердца, астма, а также выявить желтуху у грудных детей.



В случае одобрения регулирующими органами здравоохранения эти приложения могут помочь облегчить реализацию профилактических мероприятий в развивающихся странах без необходимости использования дорогостоящего медицинского оборудования, лабораторий и сопровождающего персонала.





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