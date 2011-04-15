Башкирская аптечная сеть "Фармленд" покупает татарстанскую "Республиканскую сеть 36.6", рассказали Vademecum несколько источников, знакомых с ситуацией.



"Фармленд" занимает девятое место в рейтинге аптечных сетей по итогам 2016 года с 715 розничными точками в семи регионах ПФО и УФО и выручкой 15.9 млрд руб. В Татарстане на начало 2017 года у "Фармленда" было 23 точки. Учредителями сети являются Олег Муров и Аделя Кальметьева.



"Республиканская сеть 36,6" занимает в том же рейтинге 58-е место с выручкой 1.9 млрд руб. Сеть на начало 2017 года представлена на рынке Татарстана 98 аптеками, еще две и четыре точки "36.6" работают в Марий Эл и Чувашии соответственно.



Сделка позволит "Фармленду" упрочить свои позиции на аптечном рынке: объединенная компания по итогам 2017 года сможет побороться за восьмую строчку рейтинга. На рынке Татарстана объединенные "36,6" и "Фармленд" войдут в топ-3 по показателю охвата (121 аптека), пропустив вперед сети "Таттехмедфарм" (219 точек) и "Имплозия" (170 точек).





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