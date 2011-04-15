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16/08/2017
11:42

АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "Крыловский"

АСВ сегодня, 16 августа 2017 года, начало выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "Крыловский". Об этом говорится в сообщении АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через Сбербанк, который действует от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 17 августа 2018 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Согласно полученному реестру обязательств АКБ "Крыловский", за выплатой страхового возмещения на 8.5 млрд руб. могут обратиться 21.2 тыс. вкладчиков.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Крыловский" 2 августа 2017 года.

Основой ресурсной базы кредитной организации являлись привлечённые денежные средства населения. В 2017 году банком проводилась агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц. Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Крыловский" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

Кредитная организация по величине активов на 1 июля 2017 года занимала 360-е место в банковской системе РФ.


"AK&M" от 16.08.2017
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