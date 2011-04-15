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16/08/2017
13:28

Страховое возмещения вкладчикам банка "Резерв" и "Анелик РУ" выплатит РСХБ

Россельхозбанк стал победителем конкурсов по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, банка "Резерв" (Челябинск) и КБ "Анелик РУ" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Для оперативного получения страхового возмещения вкладчиками банка "Резерв" в городе Верхняя Салда (Свердловская область), АСВ дополнительно отберет на конкурсной основе банк-агент. Информация об итогах этого конкурса будет размещена на сайте АСВ не позднее 18 августа 2017 года.

Прием заявлений о выплате возмещения, а также выплаты страховки начнутся 23 августа 2017 года.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Резерв" и у банка "Анелик РУ" 9 августа 2017 года. Банк "Резерв" по величине активов на 1 июля 2017 года занимал 415-е место в банковской системе Российской Федерации, банк "Анелик РУ" - занимал 524-е место.



"AK&M" от 16.08.2017
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