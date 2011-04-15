А.Улюкаев утверждает, что его спровоцировали на взятку

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев утверждает, что в отношении него была организована провокация с передачей крупной суммы денег. Об этом экс-чиновник заявил в ходе рассмотрения дела по существу в Замоскворецком суде Москвы.



"ФСБ устроила в отношении меня провокацию взятки на основании ложных показаний (главы Роснефти Игоря) Сечина и (бывшего вице-президента и руководителя службы безопасности компании Олега) Феоктистова", - цитирует А.Улюкаева телеканал RT.



Отмечается, что защита А.Улюкаева попросила вернуть дело в прокуратуру.



Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение А.Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки в особо крупном размере).



По версии следствия, А.Улюкаев незаконно потребовал от представителя НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению Роснефтью госпакета акций Башнефти. При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.



"Благодаря своевременному обращению представителей Роснефти в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября при получении взятки в размере $2 млн А.Улюкаев был задержан с поличным", - сообщал СК.





"AK&M" от 16.08.2017