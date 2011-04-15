Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/08/2017
12:10

А.Улюкаев утверждает, что его спровоцировали на взятку

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев утверждает, что в отношении него была организована провокация с передачей крупной суммы денег. Об этом экс-чиновник заявил в ходе рассмотрения дела по существу в Замоскворецком суде Москвы.

"ФСБ устроила в отношении меня провокацию взятки на основании ложных показаний (главы Роснефти Игоря) Сечина и (бывшего вице-президента и руководителя службы безопасности компании Олега) Феоктистова", - цитирует А.Улюкаева телеканал RT.

Отмечается, что защита А.Улюкаева попросила вернуть дело в прокуратуру.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение А.Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, А.Улюкаев незаконно потребовал от представителя НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению Роснефтью госпакета акций Башнефти. При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.

"Благодаря своевременному обращению представителей Роснефти в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября при получении взятки в размере $2 млн А.Улюкаев был задержан с поличным", - сообщал СК.


"AK&M" от 16.08.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100