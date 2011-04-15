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16/08/2017
12:07

УК "Альфа-Капитал" проверит действия сотрудника, сообщившего о проблемах в ряде крупных банков

Руководство УК "Альфа-Капитал" проанализирует действия сотрудника, сообщившего о проблемах в ряде крупных банков, на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности. Об этом говорится в сообщении УК "Альфа-Капитал".

УК "Альфа-Капитал" подчеркивает, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позиций компании и не осуществлялась в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам.

"Компания заявляет, что личная точка зрения отдельного сотрудника в данном случае не соответствует позиции УК "Альфа-Капитал"", - подчеркивается в сообщении.

УК "Альфа-Капитал" напоминает, что, исходя из требований действующего законодательства компания ежедневно ведет мониторинг состояния рынка с учетом публичных рейтингов и текущей рыночной ситуации. При этом УК "Альфа-Капитал" не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков.

"Альфа-Капитал" продолжает работать с финансовыми инструментами вышеуказанных банков, а также взаимодействовать с ними по иным направлениям.

Напомним, сегодня 16 августа, газета "Ведомости" опубликовала материал о проблемах в банке "Открытие", Бинбанке, Промсвязьбанке и МКБ со ссылкой на письмо "Альфа Капитала".


"AK&M" от 16.08.2017
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