Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле вырос на 20.7% до 58.121 млн

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле 2017 года, по оперативным данным, вырос на 20.7% до 58.121 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Росавиации.



Пассажирооборот за этот период увеличился на 23.3% до 143.337 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел - на 2.3 процентного пункта до 82.4%.



Объём перевозок грузов и почты вырос на 20.3% до 623.344 тыс. т, грузооборот - на 20.8% до 4.271 млрд тоннокилометров, коммерческая загрузка - на 2.7 п.п. до 69.4%.



Перевозки пассажиров в июле 2017 года относительно июля 2016 года увеличились на 17.5% до 11.881 млн, пассажирооборот - на 17.4% до 28.68 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел снизилась на 0.2 п.п. до 89.8%.



Объём перевозок грузов и почты вырос на 13% до 91.606 тыс. т, коммерческая загрузка - на 1.5 п.п. до 75.1%.





"AK&M" от 16.08.2017