Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9.5%

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ с 17 августа снижают ставки по ипотеке. Кредит на покупку готового жилья теперь можно оформить по ставке 9.5-10%, новостройки – 9.7-10%, говорится в сообщении ВТБ.



В рамках стандартных программ на приобретение жилья или рефинансирование кредита в другом банке ставка снижена на 1 п.п. и установлена на уровне 10% годовых при условии комплексного страхования. При приобретении готового жилья в рамках программы "Больше метров - меньше ставка" ставка по ипотечному кредиту составляет 9.5% годовых. В рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки составляет от 6.5% годовых.



Зарплатные клиенты ВТБ24 и ВТБ могут воспользоваться программой рефинансирования своего ипотечного кредита в другом банке по ставке 9.7% годовых. Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в обоих банках составляет от 10% от суммы кредита.



Предложение актуально во всех регионах присутствия ВТБ24 и розничного бизнеса банка ВТБ. В рамках стандартных программ к базовой процентной ставке могут быть применены действующие в банках дисконты, например: скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами и другие предложения двух банков.



По состоянию на 1 августа 2017 года портфель ипотечных кредитов группы ВТБ достиг 1.05 трлн руб. За семь месяцев этого года ВТБ и ВТБ24 выдали 100 тысяч ипотечных кредитов на 211 млрд рублей, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доля Группы ВТБ в выдаче кредитов выросла до 23%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3.8 раза до 57.9 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 9.7% до 227.1 млрд руб. в результате роста кредитного портфеля и увеличения доли высокомаржинальных кредитов физическим лицам. Чистые комиссионные доходы выросли на 17.8% до 43.1 млрд руб.



"AK&M" от 16.08.2017