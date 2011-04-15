Расширен доступ к госконтрактам на оказание услуг общественного питания и поставку пищевых продуктов. Теперь претендовать на их заключение смогут организации, имеющие соответствующий опыт в закупках по 223-ФЗ. Об этом говорится в сообщении ФАС.



16 августа вступают в силу изменения в Постановление Правительства РФ N 99. Поправки скорректировали дополнительные требования к участникам государственных закупок услуг общественного питания и пищевых продуктов для образовательных, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, отдыха детей и их оздоровления.



Напомним, по действовавшей ранее редакции постановления к участникам таких закупок устанавливалось дополнительное требование о наличии опыта исполнения исключительно государственных контрактов (по 44-ФЗ). При этом аналогичные контракты, заключенные, например, с ГУП в соответствии с 223-ФЗ за счет средств бюджета, формально не могли быть учтены для подтверждения опыта участника.





"AK&M" от 16.08.2017