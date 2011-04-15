Производство никеля в России в первом полугодии снизилось на 26.7%

Производство никеля в России в первом полугодии 2017 года снизилось на 26.7%. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом черной и цветной металлургии, со ссылкой на данные Росстата.



Поставки на экспорт за тот же период упали на 29.2% до 68.1 тыс. т на $639 млн (-21.5% к первому полугодию прошлого года), по данным ФТС. Это самые низкие показатели данного периода за последние десять лет, что обусловлено падением мировых цен на металл.



Крупнейший производитель - "Норильский никель" - в первом полугодии 2017 года снизил выпуск никеля на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 102.9 тыс. т. А небольшие никелевые производства в России останавливаются. Так, завод "Режникель" (Свердловская область) уведомил всех сотрудников о массовом сокращении в связи с прекращением работы. А "Уфалейникель" приостановил производство на неопределенный срок с 1 апреля 2017 года.



Среди главных тем выпуска - информация о цене на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME), которая растет невероятно быстро - на 6% за две недели с начала августа. По состоянию на 14 августа она достигла $2027 за тонну. Котировки металла обновили двухлетний максимум на фоне новостей о закрытии 3.21 млн т мощностей по производству алюминия в китайской провинции Шаньдун.



Цена палладия достигла на NYMEX 14 августа $896.8 за унцию. Она увеличилась на 27.5% с начала года и достигла шестнадцатилетнего максимума. Львиную долю мирового спроса на палладий обеспечивают производители автомобилей.



Даже перенос производства не всегда спасает российские компании от антидемпинговых расследований за рубежом, отмечается в бюллетене.



Так, в июне юридическая компания Wiley Rein, представляющая интересы ассоциации производителей труб США, сообщила о подозрении в демпинге относительно Evraz North America (Канада). А в августе стало известно, что канадские трубные заводы Evraz North America потеряли заказ на 50 тыс. т труб. Об этом сообщил президент и совладелец группы Александр Фролов, не раскрывая сумму контракта и название компании-заказчика. Пока это был единственный случай, подчеркнул он.



Активность по слияниям и поглощениям в металлургии в 2017 году существенно выросла. По данным бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M, за январь-июнь 2017 года в отрасли отмечено 8 транзакций на $237.9 млн, тогда как за тот же период прошлого года не было ни одной. Крупнейшей сделкой стала продажа "Северсталью" итальянского производителя высокотехнологичных специальных канатов Redaelli Tecna за 50 млн евро ($53.8 млн).



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1236.



"AK&M" от 16.08.2017