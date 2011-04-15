"Почта Банк" планирует провести допэмиссию акций на 3.7 млрд руб.

Акционеры "Почта Банка" 16 августа приняли решение об увеличении уставного капитала банка путем дополнительного размещения обыкновенных акций. Об этом говорится в сообщении банка.



Объем эмиссии запланирован в размере 1.24 млн акций, которые будут реализованы акционерам (ВТБ24 и ООО "Почтовые финансы") в равных пропорциях - по 620 тысяч акций. Независимый оценщик - компания KPMG - определил рыночную стоимость акций "Почта Банка" равной 2989.41 руб. за одну ценную бумагу.



Ранее банк закрыл сделку по докапитализации объемом в 3 млрд руб. Общий размер привлеченных от акционеров средств до конца года составит 6.7 млрд руб.



"Первое полугодие "Почта Банк" завершил с позитивными финансовыми результатами, однако для дальнейшего развития необходим определенный запас капитала. Поэтому акционеры в соответствии с бизнес-планом банка на 2017 год приняли решение о проведении дополнительной эмиссии акций, объем которой составит порядка 3.7 млрд руб. Привлеченные средства будут использованы для выполнения нормативов достаточности капитала. Мы планируем завершить вторую дополнительную эмиссию в октябре этого года", - подчеркнул президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко.



"Почта Банк" (лицензия ЦБ РФ N 650 от 25.03.2016) - совместный проект Минкомсвязи России, ФГУП "Почта России" и группы ВТБ по оказанию банковских услуг на базе существующей сети отделений почтовой связи, запущенный в 2015 году. Группе ВТБ принадлежит 50%+1 акция банка, дочерней компании Почты России - 50%-1 акция.



По состоянию на декабрь 2016 года "Почта Банк" присутствует в 61 регионе страны, более чем в двух тысячах населённых пунктах. Открыты 6 тыс. окон обслуживания в отделениях почтовой связи. В 2017 году банк начнёт работу в новых регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири. Таким образом, к концу 2017 года будут работать порядка 13 тыс. окон обслуживания клиентов "Почта Банка" более чем в 11 тыс. отделениях почтовой связи.





"AK&M" от 16.08.2017