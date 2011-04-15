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16/08/2017
15:44

Севергрупп А.Мордашова инвестировала в сервис "Нетология"

Севергрупп Алексея Мордашова инвестировала в компанию "Нетология-групп", которая владеет одноимённым образовательным сервисом. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Сумма сделки не раскрывается, однако источники издания уточняют, что в результате инвестиций оценка компании выросла до $50-60 млн.

Какой пакет в "Нетологии" приобрела компания А.Мордашова, неизвестно. Генеральный директор образовательного холдинга Максим Спиридонов также не уточнил долю, полученную инвестором, но по его словам, это не продажа компании.

"Нетология" основана в 2009 году и предоставляет 187 программ обучения, которые прошли более 970 тыс. школьников и 251 тыс. студентов в 47 странах мира.


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