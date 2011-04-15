Компания Ornex приобрела 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго"

Компания Ornex, входящая в Группу СКМ, приобрела на фондовой бирже "ИННЕКС" 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины. Сумма сделки составила 143.8 млн гривен, говорится в сообщении СКМ.



Для СКМ приобретение на приватизационном аукционе 25% пакета акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" – это портфельная инвестиция. Стратегическое управление было и остается за ДТЭК как мажоритарным акционером, владеющим 71.5% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго".



Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой.



В группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк, АСКА и АСКА-Жизнь, "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), Харвист (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.







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