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16/08/2017
16:31

Росстат третью неделю подряд фиксирует дефляцию в 0.1%

Росстат с 8 по 14 августа зафиксировал дефляцию в 0.1%, с начала года инфляция составила 2.2%. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3.8%, в том числе на капусту белокочанную - 10.6%, картофель, лук, морковь и помидоры - 6.1-9.4%.

Сахар-песок стал дешевле на 1%, крупа гречневая - на 0.7%, яйца куриные - на 0.5%, куры, молоко стерилизованное, конфеты шоколадные, вермишель - на 0.2%. Одновременно цены на говядину, баранину, колбасу вареную, рыбу мороженую, масло подсолнечное, маргарин, сметану, хлеб пшеничный, печенье и водку выросли на 0.1-0.2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - не изменились.


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