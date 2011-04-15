ФАС направила в Администрацию Президента РФ дополнительные предложения по ограничению роста цен на рыбу

ФАС совместно с Минсельхозом и членами межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса, представили Президенту России дополнительные меры по ограничению роста цен на рыбную продукцию. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В марте 2017 года антимонопольный орган направлял Президенту России доклад о мерах, нацеленных на ограничение роста цен на рыбу. Тогда ведомство указало на необходимость развития в стране аквакультуры (рыбоводства) и альтернативных способов торговли.



Дополнительной действенной мерой по ограничению роста цен на рыбу ФАС считает, наряду с проверками торговых сетей на предмет соблюдения законодательства о торговле, устранение излишних административных барьеров при поставке рыбы на российский берег.



Так, к примеру, стало известно, что рыбопромысловые компании Северо-Западного федерального округа сталкиваются с трудностями из-за невозможности получить разрешение на ведение рыбного промысла в электронном виде. В связи с этим судно вынуждено останавливать вылов рыбы, возвращаться в порт, получать разрешение на бумаге и возвращаться в район вылова. При этом расходы на эксплуатацию одного судна значительно увеличиваются.





"AK&M" от 16.08.2017