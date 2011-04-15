Обслуживание клиентов во всех офисах АК Барс Банка осуществляется в стандартном порядке, заявляет банк

Обслуживание клиентов во всех офисах АК Барс Банка осуществляется в стандартном порядке. Все банкоматы снабжены наличностью на достаточном уровне, выдача денежных средств происходит в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении банка в связи с появившимися в мессенджерах дезинформирующими рассылками.



По результатам I полугодия 2017 года банк получил чистую прибыль в 357.6 млн руб. Нормативы достаточности капитала находятся на комфортном уровне: значение норматива мгновенной ликвидности составляет 217.794%, что более чем в 10 раз выше минимального порога в 15%, значение норматива текущей ликвидности 445.674% также значительно превышает минимально допустимый порог 50%, подчеркивается в сообщении.



"Данные значения подтверждают, что банк обладает достаточной устойчивостью для выполнения своих обязательств перед клиентами и партнёрами", - заявляет банк.



ПАО АКБ "АК Барс" (ИНН 1653001805) образовано в 1993 году, является универсальным банком, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Власти Татарстана контролируют 96% акций банка.





"AK&M" от 16.08.2017