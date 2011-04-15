Газпром с начала года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12% до 118.3 млрд куб. м

Газпром с 1 января по 15 августа 2017 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 118.3 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, сохраняется повышенный спрос на российский газ в странах Западной и Центральной Европы. Так, экспорт в Германию увеличился на 14.5%, в Австрию — на 66.7%, в Словакию — на 28%, в Чехию — на 27.9%.



Напомним, что Газпром в 2017 году планирует добыть 453.6 млрд куб. м газа, что на 8% больше показателя предыдущего года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.







"AK&M" от 16.08.2017