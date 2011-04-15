Дайджест газеты "Ведомости" от 17 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 17 августа 2017 года.







ИНОСТРАНЦАМ ОБРЫВАЮТ СВЯЗЬ



Государство готовит новые ограничения для зарубежных акционеров. Это может создать серьезные проблемы "Мегафону", "Вымпелкому", МТС и Tele2



Минкомсвязи выложило на портал обсуждения нормативных актов regulation.gov.ru новую версию законопроекта о регулировании рунета. Этот проект поправок в закон "О связи" предлагает ограничить иностранное владение так называемыми точками обмена трафиком, которыми, как объясняют эксперты, могут оказаться и операторы связи.



Согласно законопроекту иностранное государство, международная организация, иностранное юрлицо или российская компания более чем с 20%-ным иностранным участием не могут прямо или косвенно владеть либо контролировать свыше 20% акций точки обмена трафиком.



Под предложенное законопроектом толкование иностранного владения подпадают все российские федеральные сотовые операторы. Может относиться к ним и расплывчатое определение "точка обмена трафика".





АБОНЕНТ ЗАМАХНУЛСЯ НА 30 МЛРД



Абонент из Тамбовской области пытается взыскать с МТС 30 млрд руб. в качестве моральной компенсации - это 10% годовой мобильной выручки. Причиной его недовольства послужили списанные из пакета бесплатные минуты



О попытке жителя Тамбовской области Алексея Мелехова взыскать с МТС 30 млрд руб. говорится в отчете оператора за II квартал 2017 г. МТС отнесла иск к "судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности" компании.



Мелехов судится с оператором больше года, следует из материалов Тамбовского областного суда. У него был подключен тарифный план "Smart 022015" за 450 руб. в месяц: он включает в себя 3 Гб интернет-трафика и 500 минут звонков. Когда пакет услуг, включенный в тариф, заканчивается, абонент начинает платить по 1,5 руб. за каждую минуту исходящего вызова. Ежемесячная плата и начисление новых пакетов минут у Мелехова происходили 22-го числа каждого месяца. Но 22 июня 2016 г. что-то, по мнению истца, пошло не так: с 12 ночи до 9 утра, как подозревает абонент, МТС незаконно списала у него 6 бесплатных минут, включенных в тариф. О ходе судебных разбирательств читайте в "Ведомостях".





НЕРВНЫЙ ОФИС



Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе ежедневно. И часто его источник - бездарный менеджмент, приводящий к перегрузкам



Как показал опрос 11 545 сотрудников российских компаний, проведенный HeadHunter, 18% респондентов живут в состоянии каждодневного стресса, связанного с работой. Сильнее всего от него страдают люди самого активного возраста - от 25 до 45 лет. Молодые специалисты и сотрудники старше 45 лет более стрессоустойчивы.



Самыми неспокойными видами деятельности в России оказались страхование, консалтинг, закупки, туризм, управление персоналом, гостиничный и ресторанный бизнес. Меньше всего подвержены стрессу рабочие всех специальностей, люди, занятые в спортивной индустрии, сотрудники добывающих компаний и охранных организаций.





"ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН"



Арон Либинсон рассказывает, почему InterContinental Hotels не сразу решила открыть отель в Сочи, как хорошая гостиница поднимает престиж города и чем различаются стратегии для разных брендов



Девятнадцать лет назад InterContinental Hotels Group (IHG) стала первый международным гостиничным оператором, рискнувшим открыть отель в России - тогда в Москве появился ее "Holiday Inn Виноградово". Сейчас компания входит в топ-3 по количеству гостиниц в стране. Дальнейшее развитие IHG в России предполагается с заметным ускорением: этим летом сеть насчитывает16 гостиниц, а к 2020 г. их должно быть 100. В отличие от многих конкурентов IHG привела в Россию и СНГ все свои основные бренды - сейчас шесть и планирует прибавить еще один. А, например, у лидера российского рынка Rezidor здесь только два бренда. Такая стратегия придает гибкость бизнесу IHG. Ее коммерческий расчет строится, как понятно из рассказа вице-президента по развитию и операционной деятельности в России, СНГ и Грузии Арона Либинсона, на выборе правильной локации для каждого бренда и предоставления услуг по принципу "необходимо и достаточно".





ПАМЯТНЫЙ ШТРАФ



В среду в Архангельске суд вынес ожидаемое, но оттого не менее возмутительное решение, признав административным правонарушением установку памятной таблички "Последнего адреса" на аварийном двухэтажном деревянном доме.



Отсюда в декабре 1937 года на глазах 11-летней дочери навсегда увели слесаря-сантехника Игнатия Безсонова, чтобы меньше чем через месяц расстрелять по решению "тройки".



Суд счел установку таблички на дом, подлежащий расселению и сносу, "нарушением требований законодательства об охране объектов культурного наследия" и назначил координатору "Последнего адреса" в Архангельске Дмитрию Козлову штраф в 15 000 руб. - это нижняя граница предусмотренного статьей наказания. Адвокаты Козлова из "Команды 29" заявили, что будут обжаловать решение.



За неполную трехлетнюю историю проекта, призванного увековечить память репрессированных и уже установившего около 600 табличек в 35 городах, это первый случай, когда дело дошло до суда.





ИДЕИ УМЕРЛИ, ИСКУССТВО ОСТАЛОСЬ



Почему 1917 г. не стал революционным для русского искусства.

Выставка "Некто 1917" вызывает и интерес, и недоумение. От большого проекта юбилейного года ведущего отечественного музея естественно ждать осмысленного ответа на вопрос, что же принесла революция русскому искусству и как оно ответило на трагический вызов времени. Но, судя по названию, такого ответа выставка не предполагает. Почему, "Ведомости" спросили у Ирины Вакар, сокуратора выставки, одного из лучших специалистов по истории русского искусства начала ХХ в., старшего научного сотрудника Третьяковской галереи.





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЕДИТОР ГОСУДАРСТВА



Центробанкам принадлежит почти 20% долга их государств. Это результат денежного стимулирования экономики после финансового кризиса



Крупнейшим центральным банкам теперь принадлежит пятая часть долга их государств. Это подчеркивает, насколько трудно им будет нормализовать денежную политику после беспрецедентного стимулирования экономики в последние 10 лет.



После начала мирового финансового кризиса шесть ведущих центробанков - Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Японии, Банк Англии и центробанки Швеции и Швейцарии - принялись скупать бонды и другие ценные бумаги с целью снизить стоимость займов для бизнеса и домохозяйств и тем самым стимулировать экономику. В результате на их балансе оказались активы более чем на $15 трлн.



В прошлом уже несколько раз были периоды, когда баланс ФРС сильно увеличивался, например во время Второй мировой войны. Но никогда еще сразу так много центробанков не прибегали к масштабной закупке активов в течение нескольких лет. То, что изначально предполагалось как временная экстренная мера, сейчас представляет серьезную проблему для центробанков.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 17.08.2017