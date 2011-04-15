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17/08/2017
10:49

Transocean заключила соглашение о приобретении Songa Offshore SE `

Transocean Ltd. договорилась с Songa Offshore SE о направлении добровольного предложения об обмене акциями. Согласно оферте, Transocean приобретёт 100% находящихся в обращении акций Songa Offshore, включая акции, выпущенные до истечения периода оферты в результате исполнения ордеров, конвертируемых ссуд и других прав на подписку. Об этом говорится в сообщении Transocean.

Цена, предложенная в рамках оферты, составляет 47.50 норвежских крон за акцию Songa Offshore, что на 37% превышает среднюю стоимость акций на момент закрытия за предшествующий пятидневный период (34.68 норвежских кроны за акцию). Исходя из цены оферты, стоимость акционерного капитала Songa Offshore с учётом полного разводнения пакетов акций оценена примерно в 9.1 млрд норвежских крон ($1.2 млрд), рыночная капитализация - в 26.4 млрд норвежских крон ($3.4 млрд). Эта сумма и составляет стоимость сделки.

Оплата будет произведена в форме конвертируемых облигаций Transocean на сумму $660 млн, акций Transocean ($540 млн) и денежными средствами на $480 млн. Кроме того, Transocean примет на себя долговые обязательства Songa Offshore на $1.7 млрд.

Приобретение укрепит лидирующие позиции Transocean на рынке глубоководного бурения за счёт использования четырёх полупогружных буровых платформ в рамках долгосрочных контрактов с Statoil в Норвегии. Сделка приведёт к увеличению показателей EBITDA, операционного денежного потока и отношения чистого долга к EBITDA; ежегодная синергия расходов оценивается примерно в $40 млн.

Сделка рекомендована к одобрению советом директоров Songa Offshore и отдельными членами руководства, а также рядом акционеров Songa Offshore (Perestroika AS и фонды, принадлежащие Asia Research & Capital Management Ltd. и York Capital Management Global Advisors, LLC), суммарно владеющими 76.6% находящихся в обращении акций Songa Offshore.

Завершение сделки планируется в четвёртом квартале 2017 года. Каких-либо изменений в руководстве или корпоративной структуре Transocean по итогам сделки не предполагается, отмечается в сообщении.

Transocean - ведущая международная компания, оказывающая услуги по бурению нефтегазовых скважин в море. Парк установок компании включает 44 мобильных морских буровых установки, в том числе 30 плавучих буровых установок для сверхглубокого бурения, 7 плавучих буровых установок для работы в неблагоприятных условиях, три плавучих буровых установки для глубоководного бурения и четыре установки среднего бурения.


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