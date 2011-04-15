ТрансКонтейнер приобрёл у "Первого контейнерного терминала" 100% акций компании "Логистика-Терминал" за 1.9 млрд руб.

ПАО "ТрансКонтейнер" 16 августа приобрело у АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) 100% акций ЗАО "Логистика-Терминал". Об этом говорится в сообщении ТрансКонтейнера.



Сумма сделки составила 1.9 млрд руб.

Данная сделка была одобрена советом директоров ТрансКонтейнера на заседании, состоявшемся 26 июля 2017 года.



ЗАО "Логистика-Терминал" (ИНН 7820038445) работает в качестве тылового контейнерного терминала Большого порта Санкт-Петербург по технологии "сухой порт". Инфраструктура комплекса включает контейнерный терминал, депо порожних контейнеров, склад СВХ (таможенное оформление), склад перетарки и дистрибуции, а также железнодорожные и автомобильные подходы. Площадь терминала - 92 га, емкость контейнерной площадки - 10 тыс. TEU груженых и 4.5 тыс. TEU порожних контейнеров. Расстояние до Первого контейнерного терминала - 17 км.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), Европейскому банку реконструкции и развития - 9.3%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15.22%.



Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за 2016 год по МСФО выросла на 14.59% до 3.244 млрд руб. с 2.831 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21.12% до 51.483 млрд руб. с 42.505 млрд руб., прочие операционные доходы снизились на 18.62% до 660 млн руб. с 811 млн руб., прибыль до налогообложения выросла на 14.97% до 4.079 млрд руб. с 3.548 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО в I квартале 2017 года увеличилась в 2.38 раза до 1.066 млрд руб. с 447 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 27.15% до 14.062 млрд руб. с 11.059 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.07 раза до 2.751 млрд руб. с 1.331 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 30.11% до 30.45 млрд руб. с 23.404 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.18 раза до 3.388 млрд руб. с 1.552 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.14 раза до 3.478 млрд руб. с 1.623 млрд руб.



АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург, ИНН 7805113497) входит в группу Global Ports и является крупнейшим контейнерным терминалом на территории РФ. Расположен в Большом порту Санкт-Петербурга, является одним из первых специализированных контейнерных терминалов в России.



Чистая прибыль ПКТ за 2016 год по МСФО выросла на 72.99% до 7.134 млрд руб. с 4.124 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 13.14% до 9.485 млрд руб. с 10.92 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 30.22% до 6.868 млрд руб. с 5.274 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 59.43% до 9.094 млрд руб. с 5.704 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПКТ за 2016 год по РСБУ снизилась на 26.98% до 5.33 млрд руб. с 7.3 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 16.38% до 7.812 млрд руб. с 9.342 млрд руб., прибыль от продаж - на 19.85% до 5.879 млрд руб. с 7.335 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 24.48% до 6.777 млрд руб. с 8.974 млрд руб.



Чистая прибыль ПКТ за I квартал 2017 года по РСБУ снизилась на 48.23% до 1.18 млрд руб. с 2.278 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка сократилась на 39.97% до 1.448 млрд руб. с 2.412 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"