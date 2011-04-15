ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Риабанка, сообщается на сайте регулятора.



"Риабанк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг - кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж", - говорится в сообщении.



ЦБ неоднократно применял в отношении Риабанка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.



В Риабанк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Риабанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения.



АО "Риабанк" создан в 2003 году. Кредитная организация по величине активов на 1 августа 2017 года занимала 334-е место в банковской системе Российской Федерации.





AK&M Антикризис