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17/08/2017
13:08

ЦБ РФ обнаружил в банке "Легион" недостачу на 730 млн руб.

ЦБ РФ обнаружил в банке "Легион" недостачу на 730 млн руб., говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, временная администрация по управлению АКБ "Легион", установила факты хищения из помещения банка накануне отзыва лицензии кредитных досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ "Легион" операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена ЦБ РФ в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.

Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Легион" 7 июля 2017 года.


"AK&M" от 17.08.2017
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