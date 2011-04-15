ЦБ РФ обнаружил в банке "Легион" недостачу на 730 млн руб., говорится в сообщении регулятора.



Кроме того, временная администрация по управлению АКБ "Легион", установила факты хищения из помещения банка накануне отзыва лицензии кредитных досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога.



Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ "Легион" операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена ЦБ РФ в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.



Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Легион" 7 июля 2017 года.





"AK&M" от 17.08.2017