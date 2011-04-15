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17/08/2017
11:09

В Госдуму внесен проект поправок в Налоговый кодекс о снижении налогового контроля деятельности предпринимателей

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес в нижнюю палату парламента проект поправок в Налоговый кодекс РФ о снижении налогового контроля деятельности предпринимателей. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что действующая система регулирования налогового контроля была сформирована более 15 лет назад. За это время и в экономической жизни страны, и в организационной контрольной работе налоговых органов произошли колоссальные изменения. Появились новые инструменты контроля, новые формы контроля. Налоговый контроль вышел на качественно иной уровень эффективности, который позволяет сегодня пересмотреть прежние формы.

В этой связи документом предлагается сократить сроки проведения камеральной проверки, учитывая современные системы контроля финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

Также уточняется процедура рассмотрения материалов, полученных налоговыми органами в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, и вводится норма, которая позволит не представлять повторно копии долгосрочных контрактов, которые уже представлялись в налоговые органы ранее.

Кроме того, проект федерального закона предусматривает составление отдельного акта по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля, в котором проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных мероприятий, а также свои выводы. Налогоплательщик получает возможность ознакомиться с таким актом и подготовить свои возражения.

Предлагается "сократить перечень внутрироссийских сделок, подлежащих налоговому контролю цен, за счет повышения порога контролируемых сделок до 3 млрд руб. (в настоящее время этот порог - 1 млрд руб.)" и установить порог по выручке для отнесения сделок с иностранными взаимозависимыми лицами к категории контролируемых сделок.


"AK&M" от 17.08.2017
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