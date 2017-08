Группа ГАЗ начала производство цельнометаллического фургона "ГАЗель NEXT" в Турции

Группа ГАЗ начала выпуск грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби "ГАЗель NEXT" в Турции. Об этом говорится в сообщении группы.



Новые модели станут дополнением к бортовой и грузопассажирской версиям "ГАЗель NEXT", которые производятся в Сакарии с 2014 года, и позволят существенно расширить линейку современных, надежных и многофункциональных коммерческих автомобилей ГАЗ на турецком рынке. На основе четырех базовых моделей в партнерстве с турецкими производителями будет изготавливаться более 200 модификаций автомобилей для различных видов бизнеса.



Основные комплектующие для производства техники поставляются из России, а также закупаются у турецких поставщиков. Первые грузовые цельнометаллические фургоны и фургоны-комби "ГАЗель NEXT", собранные на производственной площадке ГАЗа в Турции, поступят в продажу на турецкий рынок этой осенью.



Группа ГАЗ (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины", который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.



По данным консолидированной отчетности ПАО "ГАЗ", объём активов компании по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 108.4 млрд руб., капитал - 1.7 млрд руб. Выручка компании за 2016 год составила 150.2 млрд руб., денежный поток от операционной деятельности - 13.3 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "ГАЗ" (автокомпонентный бизнес Группы ГАЗ) по РСБУ в I квартале 2017 года вырос на 15.5% до 943.664 млн руб. с 816.993 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 6.1% до 3.945 млрд руб. с 3.718 млрд руб., убыток от продаж - на 10.72% до 486.87 млн руб. с 439.715 млн руб., убыток до налогообложения - на 16.69% до 1.175 млрд руб. с 1.007 млрд руб.











"AK&M" от 17.08.2017