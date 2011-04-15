Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/08/2017
15:07

Группа ГАЗ начала производство цельнометаллического фургона "ГАЗель NEXT" в Турции

Группа ГАЗ начала выпуск грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби "ГАЗель NEXT" в Турции. Об этом говорится в сообщении группы.

Новые модели станут дополнением к бортовой и грузопассажирской версиям "ГАЗель NEXT", которые производятся в Сакарии с 2014 года, и позволят существенно расширить линейку современных, надежных и многофункциональных коммерческих автомобилей ГАЗ на турецком рынке. На основе четырех базовых моделей в партнерстве с турецкими производителями будет изготавливаться более 200 модификаций автомобилей для различных видов бизнеса.

Основные комплектующие для производства техники поставляются из России, а также закупаются у турецких поставщиков. Первые грузовые цельнометаллические фургоны и фургоны-комби "ГАЗель NEXT", собранные на производственной площадке ГАЗа в Турции, поступят в продажу на турецкий рынок этой осенью.

Группа ГАЗ (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины", который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

По данным консолидированной отчетности ПАО "ГАЗ", объём активов компании по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 108.4 млрд руб., капитал - 1.7 млрд руб. Выручка компании за 2016 год составила 150.2 млрд руб., денежный поток от операционной деятельности - 13.3 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "ГАЗ" (автокомпонентный бизнес Группы ГАЗ) по РСБУ в I квартале 2017 года вырос на 15.5% до 943.664 млн руб. с 816.993 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 6.1% до 3.945 млрд руб. с 3.718 млрд руб., убыток от продаж - на 10.72% до 486.87 млн руб. с 439.715 млн руб., убыток до налогообложения - на 16.69% до 1.175 млрд руб. с 1.007 млрд руб.





"AK&M" от 17.08.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100