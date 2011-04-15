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17/08/2017
13:29

Д.Медведев утвердил стратегию развития транспортного машиностроения до 2030 года

Правительство РФ утвердило Стратегию развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия разработана в целях создания условий для динамичного развития российского транспортного машиностроения, обеспечения потребностей транспортного комплекса России в экономичной, высокоэффективной технике, диверсификации экспортного потенциала страны.

Под транспортным машиностроением подразумеваются производство железнодорожного подвижного состава, трамвайных вагонов и вагонов метрополитена для организации движения и оказание сервисных услуг, связанных с эксплуатацией подвижного состава.

Стратегия содержит анализ российской отрасли транспортного машиностроения, основные принципы государственной политики, необходимые для достижения целей стратегии, прогноз спроса на продукцию внутри страны, оценку рисков и условий реализации стратегии.

Определены приоритетные направления развития отрасли транспортного машиностроения: развитие высокоскоростного движения, развитие тяжеловесного движения, внедрение интеллектуальных систем при эксплуатации грузового подвижного состава ("умный вагон").

В качестве одного из важнейших результатов выполнения стратегии декларируется реализация потенциала внутреннего рынка с дальнейшей переориентацией продукции российского транспортного машиностроения на зарубежные рынки.

Стратегией предусматривается ежегодное увеличение таких целевых индикаторов, как индекс производства железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава) и индекс производительности труда.


"AK&M" от 17.08.2017
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