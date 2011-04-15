Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/08/2017
15:05

Google купил белорусский стартап Aimatter

Google купил белорусскую компанию Aimatter, собственниками которой являются бывший вице-президент Mail.ru Group Юрий Гурский и бывший руководитель бизнес-подразделения "Карты" Mail.ru Group Юрий Мельничек. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сумма сделки не раскрывается. По словам Ю.Мельничека, произошла именно покупка компании (acquisition), а не сделка ради приобретения сотрудников (acqui-hiring).

Aimatter разрабатывает технологии компьютерного зрения, которые позволяют распознавать и обрабатывать изображения, а также работает над запуском нейросетей на мобильных устройствах. Осенью 2016 года компания запустила приложение Fabby, с помощью которого можно выделять человека из фона и заменять фон на мобильных устройствах на потоковом видео.

Ю.Гурский был уволен из Mail.ru Group в июле 2016 года из-за скандала с Prisma Lab. Его обвинили в получении доли в Prisma в обход Mail.ru. Сам он отрицал, что приобрел долю, и настаивал, что был лишь консультантом проекта.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100