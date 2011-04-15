Google купил белорусский стартап Aimatter

Google купил белорусскую компанию Aimatter, собственниками которой являются бывший вице-президент Mail.ru Group Юрий Гурский и бывший руководитель бизнес-подразделения "Карты" Mail.ru Group Юрий Мельничек. Об этом сообщает "Коммерсант".



Сумма сделки не раскрывается. По словам Ю.Мельничека, произошла именно покупка компании (acquisition), а не сделка ради приобретения сотрудников (acqui-hiring).



Aimatter разрабатывает технологии компьютерного зрения, которые позволяют распознавать и обрабатывать изображения, а также работает над запуском нейросетей на мобильных устройствах. Осенью 2016 года компания запустила приложение Fabby, с помощью которого можно выделять человека из фона и заменять фон на мобильных устройствах на потоковом видео.



Ю.Гурский был уволен из Mail.ru Group в июле 2016 года из-за скандала с Prisma Lab. Его обвинили в получении доли в Prisma в обход Mail.ru. Сам он отрицал, что приобрел долю, и настаивал, что был лишь консультантом проекта.





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