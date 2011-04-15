Акрон планирует выплатить промежуточные дивиденды на 9.5 млрд руб. из расчета 235 руб. на обыкновенную акцию

Совет директоров ПАО "Акрон" на заседании 17 августа рекомендовал внеочередному собранию акционеров 8 сентября 2017 года принять решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 235 руб. на одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении Акрона.



Общий объем средств, направляемых на дивиденды, составит 9.5 млрд руб. Дивиденды будут выплачены за счет нераспределенной прибыли Акрона прошлых лет.



Совет директоров предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 26 сентября 2017 года.



Группа "Акрон" включает ОАО "Акрон", ОАО "Дорогобуж" и "Хунжи-Акрон". Группа производит аммиак, азотные (карбамид, аммиачную селитру и КАС) и сложные минеральные удобрения (NPK, сухие смешанные удобрения), продукцию органического синтеза и неорганической химии.



Чистая прибыль Акрона по МСФО в I квартале 2017 года по МСФО упала в 8 раз в годовом выражении до 1.57 млрд руб. Выручка снизилась на 4% до 24.073 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 28% до 7.434 млрд руб.





"AK&M" от 17.08.2017