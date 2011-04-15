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17/08/2017
16:34

Цены на бензин за неделю, с 7 по 13 августа, выросли на 0.1% до 38.18 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 7 по 13 августа, выросли на 0.1% до 38.18 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Цена на бензин АИ-80 не изменилась и составила 34.62 руб. за литр. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 0.1% до 37.10 руб. и 40.12 руб., соответственно.

Цена на дизельное топливо за отчётную неделю не изменилась и составила 38.09 руб. за литр.

За прошедшую неделю в 24 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Иваново - на 0.6%, в Севастополе и Перми - на 0.4%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Иркутске - на 0.2%, Барнауле и Владимире - на 0.1%.

В Москве и в Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0.1%.

"AK&M" от 17.08.2017
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