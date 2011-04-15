Цены на бензин за неделю, с 7 по 13 августа, выросли на 0.1% до 38.18 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цена на бензин АИ-80 не изменилась и составила 34.62 руб. за литр. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 0.1% до 37.10 руб. и 40.12 руб., соответственно.



Цена на дизельное топливо за отчётную неделю не изменилась и составила 38.09 руб. за литр.



За прошедшую неделю в 24 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Иваново - на 0.6%, в Севастополе и Перми - на 0.4%.



Снижение цен на бензин зафиксировано в Иркутске - на 0.2%, Барнауле и Владимире - на 0.1%.



В Москве и в Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0.1%.



"AK&M" от 17.08.2017