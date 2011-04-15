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17/08/2017
17:24

Импорт сладостей в РФ за первое полугодие вырос на 25.1% до 100.9 тыс. т

Поставки сладостей в Россию с января по июнь 2017 года выросли на 25.1% до 100.9 тыс. т с 80.6 тыс. т в первом полугодии 2016 года. Сумма поставок составила $310.3 млн. Об этом сообщил Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Еще в первые четыре месяца текущего года рост импорта сладостей составлял 22.8%. Восстановление позиций импортных кондитерских изделий происходит после практически обвального сокращения, произошедшего в 2015-2016 годах.

Наилучшую динамику в первом полугодии 2017 года показывает импорт шоколадных кондитерских изделий - +36.9% до 27.5 тыс. т. Тем не менее, больше всего в Россию завозится мучных кондитерских изделий - всего за первые шесть месяцев этого года в Россию было ввезено 54.3 тыс. т на $132.1 млн различного рода печенья, вафель и прочей выпечки, что на 20.1% больше, чем за аналогичный период год назад.

Сокращение поставок импортных сладостей в Россию происходило уже достаточно давно - с 2012 года на российском рынке их доля снизилась почти вдвое - до 5.8% с 12% (в 2016 году). С конца 2016 года - начала 2017 года отмечается восстановление потребления кондитерских изделий в России. Это восстановление касается как отечественной продукции, так и импортной.

Основными странами-поставщиками кондитерских изделий в России после ухода с российского рынка сладостей из Украины остаются страны Евросоюза, Швейцария, а также Беларусь и Казахстан. Если до 2014 года на импорт из Украины приходилось около половины поставок, то после введения ограничений на поставки сладостей из этой страны, около 65% всех импортных шоколадных кондитерских изделий были ввезены из Западной Европы, причем основными странами-поставщиками стали Германия, Польша и Италия (в 2017 году). Аналогичная ситуация и с мучными кондитерскими изделиями - порядка 55% их поставок в России приходится на продукцию родом из западноевропейских стран. Только в случае с сахаристыми кондитерскими изделиями основными их поставщиками являются Белоруссия и Казахстан (около 40%), в ТОП-10 поставщиков сахаристых кондитерских изделий входит и Турция (3%), а на продукцию из Западной Европы приходится около 25%.

Основными покупателями импортных кондитерских изделий в России являются три региона: Москва, Московская область и Санкт-Петербург, вместе они формируют до 50% всех закупок кондитерских изделий из-за границы. Это происходит благодаря одному из наиболее высоких уровней платежеспособности жителей этих регионов в стране, так как средний уровень цен на импортные кондитерские изделия в полтора-два раза выше, чем на российские.

Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) - это экспертное объединение, специализирующееся на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли России и стран - основных торговых партнеров РФ. Центр занимается анализом состояния и прогнозами развития кондитерского рынка готовых изделий и опирается на официальную статистику, оперативную рыночную информацию и данные крупнейших игроков отрасли.

"AK&M" от 17.08.2017
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