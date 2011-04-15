Уровень безработицы в России в июле не изменился и составил 5.1%

Количество безработных в России в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 1.5% до 3.905 млн, в годовом исчислении уменьшилось на 5.3%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5.1%. В мае показатель равнялся 5.2%, в апреле - 5.3%, в марте - 5.4%, в феврале и январе - 5.6%.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.8 млн безработных, в том числе 0.7 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя составила 76.4 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.





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