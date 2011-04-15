Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 августа 2017 года





ООН ОТКРЫЛА ВАКАНСИИ В МИД РФ

НАЗНАЧЕННОГО ГЛАВОЙ БЮРО ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ ВЛАДИМИРА ВОРОНКОВА СМЕНИТ МИХАИЛ УЛЬЯНОВ





Как стало известно "Ъ", директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов вскоре может занять должность постпреда РФ при международных организациях в Вене. Ранее этот пост занимал Владимир Воронков, назначенный генсеком ООН Антониу Гутерришем на должность руководителя новой структуры - Бюро ООН по борьбе с терроризмом. К своей работе Владимир Воронков приступит в середине сентября.





ПОГЛОТИТЕЛЬ БАДОВ

VISION СЛИЛАСЬ С FREEDOM



Бывший топ-менеджер госкомпании "Росатом" Нарек Сираканян приступил к консолидации российского рынка прямых продаж. Бизнесмен объединяет свою компанию Freedom, владеющую брендами Coffeecell и Binghan, под которыми производятся напитки и капсулы из женьшеня, с Vision - одним из старейших продавцов биологически активных добавок (БАД). Стоимость активов объединенной компании может достичь $150 млн.









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"AK&M" от 18.08.2017