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18/08/2017
09:46

Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 августа 2017 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 августа 2017 года


ООН ОТКРЫЛА ВАКАНСИИ В МИД РФ
НАЗНАЧЕННОГО ГЛАВОЙ БЮРО ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ ВЛАДИМИРА ВОРОНКОВА СМЕНИТ МИХАИЛ УЛЬЯНОВ


Как стало известно "Ъ", директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов вскоре может занять должность постпреда РФ при международных организациях в Вене. Ранее этот пост занимал Владимир Воронков, назначенный генсеком ООН Антониу Гутерришем на должность руководителя новой структуры - Бюро ООН по борьбе с терроризмом. К своей работе Владимир Воронков приступит в середине сентября.


ПОГЛОТИТЕЛЬ БАДОВ
VISION СЛИЛАСЬ С FREEDOM

Бывший топ-менеджер госкомпании "Росатом" Нарек Сираканян приступил к консолидации российского рынка прямых продаж. Бизнесмен объединяет свою компанию Freedom, владеющую брендами Coffeecell и Binghan, под которыми производятся напитки и капсулы из женьшеня, с Vision - одним из старейших продавцов биологически активных добавок (БАД). Стоимость активов объединенной компании может достичь $150 млн.




Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 18.08.2017
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