Дайджест газеты "Ведомости" от 18 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 18 августа 2017 года.







ФСБ ДОБРАЛАСЬ ДО БЛОКЧЕЙНА



ФСБ будет участвовать во всемирной стандартизации блокчейна. Это даст возможность использовать российским госорганам новую технологию в будущем



В 2016 г. Международная организация по стандартизации (ISO) создала специальный комитет для разработки стандарта технологии блокчейн. В него вошли и несколько представителей от России, в том числе и сотрудник ФСБ Григорий Маршалко, рассказали "Ведомостям" источники. Члены комитета впервые собирались на очную встречу в апреле в австралийском Сиднее. Российской делегацией из четырех человек руководил Маршалко.



Задача российских представителей в комитете ISO состоит в том, чтобы в международный стандарт блокчейна вошли российские криптографические алгоритмы. Правовое регулирование блокчейна в мире в целом и в России в частности только формируется.





"ОТКРЫТИЕ" ПОДСТРАХОВЫВАЕТСЯ



Владельцем "Росгосстраха" станет не "Открытие холдинг", а его основной акционер Вадим Беляев: его структура просит разрешения на сделку



Компания "Открытие-информ" (на 100% принадлежит "Открытие холдингу", по данным СПАРК) и банк "ФК Открытие" просят одобрения антимонопольной службы на то, чтобы определять условия работы "Росгосстраха". Они рассчитывают получить контроль над страховщиком за счет покупки 100% долей в "РГС-холдинге", "РГС-активах" и РГСН ("РГС-недвижимость").



"РГС-холдинг" - основной акционер "Росгосстраха" (31,7%), недавнего лидера, а теперь третьего игрока на рынке ОСАГО со сборами 48,2 млрд руб. в I квартале.



Это первое официальное подтверждение сделки, о которой стало известно в декабре: Данил Хачатуров передает "Росгосстрах" "Открытие холдингу" в обмен на долю в нем.





СТАРШАЯ ГРУППА БАНКОВ



В новое объединение, которое создает ассоциация банков "Россия", не попадут банки, отнесенные ЦБ в 4-5-ю группы качества



После того как в июле из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие ее участники, обсуждается вопрос об организации нового банковского сообщества - на базе ассоциации "Россия". Но как рассказали "Ведомостям" два человека, участвующие в обсуждении, допущены к членству в новой ассоциации будут только банки, входящие в 1-3-ю классификационные группы.



А в совет ассоциации (в него войдут три десятка представителей разных категорий банков - с универсальной лицензией, с базовой, а также системно значимых), продолжают они, предлагается принимать представителей только банков, находящихся в 1-й или 2-й группах.



Один из банкиров - членов ассоциации рассказывал "Ведомостям", что таково и пожелание председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.





ПОМОЩЬ НА ВЗЛЕТЕ



Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны. Госзакупки должны дать толчок проекту регионального самолета



План поставок регионального самолета Ил-114-300 предусматривает поставку в 2021-2030 гг. до 100 судов, в том числе 50 - коммерческим авиакомпаниям, 35 - государственным заказчикам, 15 - на экспорт, сообщил "Ведомостям" представитель Минпромторга. Под государственными заказчиками прежде всего имеется в виду Минобороны.



Ил-114-300 - это глубоко модернизированная версия пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-100, который был разработан в 1980-е и выпускался на Ташкентском авиазаводе в 1990-1998 гг., было выпущено 20 машин. О самолете читайте в "Ведомостях".





ИНТЕРНЕТ НЕДОБРАЛ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ



Бюджеты на онлайн-рекламу так и не превзошли телевизионные, продемонстрировавшие выдающийся рост. Но разрыв сокращается



За первые шесть месяцев 2017 г. рекламодатели потратили на продвижение в российских медиа 190-192 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). На оценки именно этой ассоциации опирается отечественная медиаиндустрия.



По сравнению с началом года компании стали чуть активнее в своем продвижении: в I квартале рынок вырос на 13%, во втором - на 15%. Во многом это произошло за счет телевидения: если в I квартале бюджеты в эфире выросли на 10%, то во втором - на 15%.



Во II квартале рынок интернет-рекламы, по официальным данным, опять чуть не догнал телевидение. В точных цифрах у интернета 39,5 млрд руб., у ТВ - 40,7 млрд руб





"РОСНЕФТЬ" ДЕЛИТСЯ БИЗНЕСОМ



"Роснефть" может создать на Дальнем Востоке совместное предприятие с ННК Эдуарда Худайнатова и CEFC China Energy, куда войдут ритейл-бизнес госкомпании и часть бизнеса ННК



На годовом собрании акционеров "Роснефти" главный исполнительный директор Игорь Сечин рассказывал, что компания разрабатывает новую стратегию и готова превратиться в холдинговую структуру. Тогда источники "Ведомостей" поясняли, что компания намерена в качестве эксперимента выделить розничный бизнес, частично его приватизировать и получать "доход в виде дивидендов на долю акций, которые у нее останутся". При этом "Роснефть" не готова была снижать свою долю ниже контрольной. Сейчас план начал обретать очертания.



Источники "Ведомостей" рассказывают о плане: стороны готовятся создать совместное предприятие, куда будут переданы часть розничного бизнеса "Роснефти", а также активы Независимой нефтегазовой компании (ННК) бывшего гендиректора "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, CEFC China Energy вложится в капитал деньгами. Детали ищите в свежем номере.





ЦЕНА ПАКТА МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА



Стратегический провал Сталина. Военный историк Константин Гайворонский о том, как пакт Молотова - Риббентропа обернулся катастрофой для СССР



Великая Отечественная началась для СССР настолько неудачно, что уже через несколько месяцев страна была поставлена на грань существования. Масштабы катастрофы 1941 г. были огромны, предопределив весь остальной ход войны - ее длительность, тяжесть и гигантское число жертв. Безвозвратные оперативные потери Красной армии (убитые, пропавшие без вести, пленные) за первые полгода войны составили 5,3 млн человек. На остальные 3,5 года войны приходится 8,4 млн.



При этом пакт Молотова - Риббентропа с завидным упорством пытаются представить как единственно верный, а то и гениальный шаг советского руководства.





ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ЖИТЬ ВЗАЙМЫ



В июле реальные доходы населения снизились на 0,9% по сравнению с июлем прошлого года, сообщил Росстат.



Месяцем ранее доходы впервые с декабря 2015 г. не упали в годовом выражении (исключение - разовый скачок в начале 2017 г. за счет единовременной выплаты пенсионерам, см. график), а за вычетом сезонности даже выросли на 0,1% по оценке ЦМАКП.



Реальные доходы падают почти непрерывно с ноября 2014 г. Пока они не могут вернуться к устойчивому росту.





США ДИКТУЮТ ЦЕНУ ГАЗА



В США возникает глобальный центр торговли газом. Роль Henry Hub выросла благодаря экспорту американского газа



Цены на природный газ в Henry Hub, газопроводном центре в штате Луизиана, давно служат ориентиром для торговли в США. Теперь они помогают устанавливать цены от Мозамбика до Японии.



В первой половине 2017 г. ежедневный объем торговли фьючерсами на газ в Henry Hub вне торговой сессии в США вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно CME Group. Рост значимости Henry Hub подчеркивает то, что развивающаяся торговля сжиженным природным газом (СПГ) превращает рынок газа из регионального в глобальный. "Цены для большей части рынка, где торговля ведется свободно, будут устанавливаться в США", - говорит Питер Киви, глобальный директор CME Group.





СОБРАТЬ РОБОТОВ В КОЛЛЕКТИВ



Ритейлеры и логистические операторы не жалеют денег на стартапы, разрабатывающие программное обеспечение для совместной работы складских роботов



HDS Global, стартап предпринимателя Луи Бордерса, занимающийся разработкой ПО для автоматизации складских процессов, получит $10 млн от компании Ingram Micro, обрабатывающей онлайн-заказы для крупнейших ритейлеров, таких как Walmart Stores.. Ранее в 2015 г. производственное подразделение Toyota Motor в Северной Америке вложило в HDS $2 млн. ПО, которое разрабатывает HDS, позволит различным роботизированным системам совместно перемещать товары по складу. Например, если покупатель заказал две упаковки хлопьев, один робот выберет правильный поддон в складской зоне и доставит его на станцию комплектования, где робот-манипулятор возьмет с него нужное количество упаковок и они попадут к покупателю.





ФРС ПРИЦЕНИВАЕТСЯ



Управляющие ФРС США спорят о следующем повышении процентных ставок Низкая инфляция в последние месяцы вызвала у них новые опасения



У руководства Федеральной резервной системы США (ФРС) возникли разногласия по поводу того, когда в следующий раз повысить процентные ставки. Беспокойство у них вызвали низкие темпы инфляции в последние месяцы. Кроме того, некоторые управляющие центробанка готовы были объявить о начала сокращения активов на его балансе уже в июле. Об этом свидетельствует опубликованный в среду протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоялось 25-26 июля.



ФРС уже дважды повысила базовую процентную ставку в этом году. На июльском заседании некоторые управляющие ФРС выступили против дальнейшего повышения процентных ставок до тех пор, пока не будет видно, что "недавние низкие темпы инфляции вряд ли сохранятся", и она не будет более уверенно приближаться к целевым 2%.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 18.08.2017