Silver Run Acquisition приобретёт две энергетические компании в США

Частный инвестиционный нефтегазовый стартап Silver Run Acquisition II заключил соглашение о приобретении двух энергетических в штате Оклахома (США). Об этом сообщает Reuters.



Соглашения, условия которых не раскрываются, были заключены с нефтегазодобывающей компанией Alta Mesa Holdings LP и оператором трубопроводов и сбора газа Kingfisher Midstream LLC.



Объединённую компанию, которая получит название Alta Mesa Resources, возглавит Джеймс Хекетт, бывший руководитель Anadarko.



Закрытие сделки ожидается в четвёртом квартале 2017 года, отмечается в сообщении.



Согласно ожиданиям Silver Run, рыночная стоимость объединённой компании достигнет $3.8 млрд.



Silver Run была учреждена компанией Energy investor Riverstone Holdings LLC в качестве специализированного M&A-агента. В марте 2017 года состоялось IPO, в ходе которого компания привлекла $1.03 млрд, напоминает Reuters.



Alta Mesa также подавала конфиденциальную заявку на IPO в мае, но на размещение так и не вышла. В 2016 году хьюстонская компания получила $167.9 млн чистого убытка при выручке в $210.7 млн.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"