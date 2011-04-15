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18/08/2017
12:48

Silver Run Acquisition приобретёт две энергетические компании в США

Частный инвестиционный нефтегазовый стартап Silver Run Acquisition II заключил соглашение о приобретении двух энергетических в штате Оклахома (США). Об этом сообщает Reuters.

Соглашения, условия которых не раскрываются, были заключены с нефтегазодобывающей компанией Alta Mesa Holdings LP и оператором трубопроводов и сбора газа Kingfisher Midstream LLC.

Объединённую компанию, которая получит название Alta Mesa Resources, возглавит Джеймс Хекетт, бывший руководитель Anadarko.

Закрытие сделки ожидается в четвёртом квартале 2017 года, отмечается в сообщении.

Согласно ожиданиям Silver Run, рыночная стоимость объединённой компании достигнет $3.8 млрд.

Silver Run была учреждена компанией Energy investor Riverstone Holdings LLC в качестве специализированного M&A-агента. В марте 2017 года состоялось IPO, в ходе которого компания привлекла $1.03 млрд, напоминает Reuters.

Alta Mesa также подавала конфиденциальную заявку на IPO в мае, но на размещение так и не вышла. В 2016 году хьюстонская компания получила $167.9 млн чистого убытка при выручке в $210.7 млн.


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