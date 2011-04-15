Сбербанк приобрёл у кипрской Powerboom Investments 14.33% акций Объединённой вагонной компании

ПАО "Сбербанк России" 10 августа приобрело 14.33% уставного капитала ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (НПК ОВК). Об этом говорится в сообщении ОВК.



В то же время компания Powerboom Investments Limited (Кипр) прекратила участие в ОВК, обнулив свою долю в её уставном капитале с 14.33%.



Сбербанк владеет указанным пакетом акций Объединённой вагонной компании косвенно, через подконтрольные ООО "Былинные богатыри" (Москва), ООО "СИБ Финансовый брокер" (Москва), SBGB Cyprus Limited (Кипр) и SIB (Cyprus) Limited (Кипр).



ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (ИНН 7705972791) было создано в 2012 году и является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.



По итогам I полугодия 2017 года компания произвела 9.2 тыс. вагонов, что на 35% больше, чем годом ранее. По состоянию на 1 июля 2017 года парк в собственности НПК ОВК насчитывал 14.3 тыс. грузовых вагонов.



НПК ОВК располагает самой современной производственной базой в отрасли. Производственным центром компании является АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область), текущая производственная мощность которого составляет 16 тыс. инновационных вагонов (с расширением до 22 тыс. в 2016 году) и 30 тыс. комплектов вагонного литья в год. В состав железнодорожного холдинга НПК ОВК также входит ООО "НПЦ "Пружина", которое обеспечивает потребности компании в сверхпрочных пружинах для инновационных тележек, и собственный инжиниринговый центр. Сервисное направление НПК ОВК представлено сетью более чем из 40 сервисных центров в России, Казахстане и Беларуси.



Чистая прибыль НПК ОВК по МСФО в 2016 году составила 568.477 млн руб. против убытка в 9.676 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 31.61% до 48.505 млрд руб. с 36.856 млрд руб., операционная прибыль - в 4.51 раза до 7.747 млрд руб. с 1.717 млрд руб., убыток до налогообложения сократился в 4.08 раза до 2.479 млрд руб. с 10.108 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НПК ОВК за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 6.22% до 76.03 млн руб. с 71.578 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 28.19% до 436.184 млн руб. с 607.403 млн руб., убыток от продаж составил 176.805 млн руб. против прибыли в 84.256 млн руб. годом ранее, прибыль до налогообложения сократилась на 6.88% до 96.077 млн руб. со 103.17 млн руб.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла на 35.6% до 372.8 млрд руб. с 274.976 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 6.4% и составил 683.6 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 14.7% до 194 млрд руб. Операционный доход до резервов вырос на 18.5% до 954.228 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"