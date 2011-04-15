Microsoft купила оператора высокопроизводительных облачных вычислений

Microsoft объявила о приобретении компании Cycle Computing, специализирующейся в выполнении комплексных высокопроизводительных вычислений в общедоступных облачных средах. Об этом сообщает портал CNBC.



Условия сделки не раскрываются.

Сделка позволит Microsoft повысить долю высокопроизводительных вычислений, выполняемых компаниями в её общедоступной облачной среде Azure, по сравнению с другими общедоступными облачными ресурсами, такими как Amazon Web Services и Google Cloud. В настоящее время программное решение CycleCloud от Cycle Computing позволяет компаниям выполнять вычисления в нескольких облачных средах.



Будущие версии продуктов Microsoft будут ориентированы на Azure, хотя компания и продолжит поддержку клиентов Cycle Computing, работающих в AWS и/или в Google Cloud, отметил представитель Microsoft, добавив, что Microsoft заинтересована в обеспечении возможностей для беспрепятственного перехода на Azure, когда у пользователей возникнет такая потребность.



Три года назад Microsoft приобрела компанию GreenButton, специализирующуюся на высокопроизводительных вычислениях. Однако AWS за последний год тоже совершила покупку в этом сегменте, приобретя Nice, отмечается в сообщении.



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